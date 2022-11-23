В Усть-Алданском улусе готовят облаву на волков 

В Усть-Алданском улусе, где волки задрали двух лошадей, спецбригады охотников готовятся к облаве.

Волчатники получили капканы и тросы для петель.

Sakhapress 17 ноября сообщал о том, что на территории Усть-Алданского района в селе Соттинцы на границе с Мегино-Кангаласским районом в 5 км от поселка Хапчагай две лошади затравлены волками. Напомним, были опубликованы ужасающие кадры с места нападения.

В ответ на эту публикацию на следующий день наша редакция получила комментарий пресс-службы Минэкологии Якутии, в котором говорилось, что создана специальная бригада волчатников.

Сегодня, 23 ноября стало известно, что бригады, состоящие из трех-четырех охотников с сел Бэйдинга, Сырдах и Соттинцы, получили разрешения на регулирование численности волка, капканы и тросы для петель.

«Сейчас бригады изготавливают флажки для облавной охоты на волков, ремонтируются снегоходы «Буран». Проводится инструктаж по технике безопасности использования оружия», — сообщается на сайте Минэкологии Якутии.