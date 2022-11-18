18.11.2022
18:56
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Происшествия

Объявлена охота на волков, затравивших двух лошадей

В Усть-Алданском районе две лошади затравлены волками.

В якутских соцсетях и пабликах недавно разошлись фото и видео лошадей, на которых напали волки. Как сообщил тгк «Мүрү саһарҕата», нападение волков произошло у села Соттинцы Усть-Алданского района Якутии. Одна лошадь погибла, у другой — кровавая рана на боку. Ее успели спасти люди, отпугнувшие хищников.

Из числа охотников села создана специальная бригада волчатников, которым выданы разрешения на регулирование численности волка. Спецбригаде также будут выделены орудия лова — капканы и трос для петель. Мобильной бригадой на 2 снегоходах планируется выезд в село Соттинцы для регулирования численности волков, сообщает тгк Экология Якутии

Фото: Соцсети
Источник: тгк Экология Якутии

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