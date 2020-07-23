В Сватай на помощь местному населению прибыл вертолет МЧС

В Среднеколымском районе во власти огненной стихии оказались жители сел Алеко-Кюель и Сватай, на территории села Эбях также действует лесной пожар в 6-7 км от населенного пункта. Сегодня в село Сватай на помощь местному населению прилетел вертолет с сотрудниками МЧС и добровольцами на борту, сообщает улусмедиа со ссылкой на газету «Халыма долгуннара».

22 июля на помощь местному населению вылетели сотрудники пожарной части, Службы спасения республики и Колымского лесничества. Были доставлены 3 мотопомпы, 6 пожарных рукавов, 30 ранцев лесных огнетушителей, 2 бензопилы, лопаты, топоры.

В начале июля на территории села Алеко-Кюель были зафиксированы 3 пожара, которые по мнению компетентных органов, не представляли угрозу населенному пункту. Несколько дней и ночей местные жители и члены добровольной пожарной дружины бились со стихией, действовавшей наиболее близко от села. К 15 июля им удалось локализовать один из них. Но 18 июля локализованный пожар возобновился в местности Хаптаакы и вплотную приблизился к поселку, всего в трех километрах. В этот же день администрация наслега объявила режим ЧС.

На борьбу с огнем поднято все население. При администрации наслега создан оперативный штаб. Женщины и пожилые люди, оставшиеся в поселке, готовят еду и сухие пайки. Отряд волонтеров, в основном это старшеклассники, помогают по доставке воды и еды для тех, кто находится на передовой.

Ситуация на 23 июля остается без изменений. Как сообщили в администрации наслега, все силы переброшены на южную сторону, где в опасной зоне находится дизельная электростанция и тонны горючего. Вырыта минерализованная полоса, пущен встречный огонь. Село охвачено густым дымом, гарью, лесной пожар действует и наступает еще и с западной стороны.

Сложная ситуация и в селе Сватай. По состоянию на 22 июля на территории села действовало 3 лесных пожара. Также было зафиксировано задымление в местности Шатаба, куда была направлена бригада для разведки ситуации. Наибольшую опасность представлял лесной пожар, действующий в местности Ыстапаан Күөлэ, находящийся в 6 км от населенного пункта. На борьбу с огнем вышли 3 бригады, сформированные из числа местных жителей. На помощь членам бригады, направленным в местность Таас Күөлэ, выехал трактор, который удалось переправить через реку Алазея.

23 июля огонь вплотную приблизился к поселку, но уже с другой стороны.

«В 16.00 часов объявлен режим ЧС. Пожар с юго-запада приблизился к селу Сватай на расстояние 1,2 км. От озера Манчарылах до реки Алазея всеми силами сделали минерализованную полосу 200 м длины. Задымленность, видимость менее 100 метров. Огонь с другой стороны обходит озеро Улахан Сыбаатай. Задействованы всё население и техника: трактора МТЗ с бочками на прицепе — 2 ед., автоводовозка —1 ед., «Урал» с емкостью 7 тонн — 1 ед., 5 мотопомп, 18 рукавов и другие ручные средства. Против стихии вышли 165 человек, в том числе 13 школьников, 36 женщин, 10 членов ДПК, для приготовления продуктов питания работают 35 женщин. Люди третий день борются с огнем без отдыха. Нуждаемся в помощи, в силах и средствах пожаротушения (мотопомпы, рукава, противогазы)», — рассказал Глава МО «Мятисский 2-й наслег» Иннокентий Дмитриевич Колесов.

На помощь местному населению 23 июля в 17.30 часов прилетел вертолет с сотрудниками МЧС и добровольцами на борту.

Чтобы хоть как-то помочь родному селу и землякам, индивидуальный предприниматель Александра Явловская отправила 200 шт. перчаток, ведра, лопаты и штыки.

22 июля лесной пожар обрел новую силу и на территории села Эбях. Пожар действует в местности Рычаг, в 6-7 километрах от села, режим ЧС пока не введен. При администрации создан оперативный штаб.

«Ситуация остается напряженной. На борьбу с огнем вышли 62 человека из числа местных жителей. На место пожара направлены 6 единиц различной техники, 13 пожарных ранца, 3 мотопомпы. Пока удается сдерживать огонь на расстоянии от села, но, если усилится ветер, обстоятельства могут измениться», — опасается Глава МО «Кангаласский 2-й наслег» Юрий Алексеевич Гуляев.

По инициативе земляков, живущих за пределами с. Алеко-Кюель и членами женкомитета с. Эбях, через социальную сеть WhatsApp был запущен призыв о том, что жителям требуется помощь в борьбе против стихии.

Дорогие земляки, несмотря на сложившуюся сложную ситуацию, помните об осторожности, с каждым днем возрастает число мошенников, прежде чем оказать помощь, проверяйте и уточняйте информацию на официальность.

Телефоны администраций:

МО «Кангаласский 1-й наслег»: 8 (41156) 24-114, 8 (41156) 24-154, 8 (41156) 24-203,

МО «Кангаласский 2-й наслег»: 8 (41156) 27-114, 8 (41156) 27-145,

МО «Мятисский 2-й наслег»: 8 (41156) 24-691, 8 (41156) 24-738, 8 (41156) 24-686.