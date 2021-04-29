В Среднеколымском районе наблюдателей подготовили к сентябрьским выборам

Обучение общественных наблюдателей на выборах 2021 года набрало обороты. Если по Центральной и Южной Якутии тренинги уже состоялись, теперь на очереди Арктика. Самым насыщенным стал рабочий визит в Среднеколымский район.

Представители организации «Независимый общественный мониторинг» при содействии Общественной палаты РФ организовали обучение общественных наблюдателей в рамках подготовки к общественному наблюдению на выборах в Государственную Думу в сентябре 2021 года. Основная задача — организация легитимности и законности выборов.

В Средней Колыме работали член Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, член Общественной палаты Республики Саха (Якутия) 4 состава Лена ЕФРЕМОВА и специалист-эксперт Аппарата Общественной палаты РС(Я) Юлия ХОДУЛОВА.

Поездка растянулась на неделю по независящим от них причинам: Колыма показала свой капризный характер. Теплая весенняя погода сменилась пургой и снегопадом, авиарейсы были отменены. Пользуясь этим, представители ОП РС(Я) провели большой объем работы и массу встреч с общественными организациями и населением.

Главная цель проведение семинаров для общественных наблюдателей. Они прошли в г. Среднеколымске, селах Ойусардах и Сылгы-Ытар. Всего обучение прошли 27 человек, которые получили свидетельство об обучении и теперь смогут обучить желающих. Помимо обучения немаловажной задачей стали встречи с общественностью Среднеколымского улуса.

Поездка совпала с окончательным формированием четвертого состава Общественной палаты РС(Я). 26 апреля в Якутске состоялось собрание членов Общественной палаты РС(Я), на котором были рассмотрены вопросы голосования по спискам кандидатов для приема (избрания) в члены Общественной палаты представителей из числа местных общественных объединений. По итогам голосования в число членов Общественной палаты РС(Я) 4 состава избрана председатель Общественного совета Среднеколымского улуса Любовь Иннокентьевна СУСЛОНОВА. Также членом палаты РС(Я) от Среднеколымского улуса является доктор социологических наук Ульяна Алексеевна ВИНОКУРОВА.

Лена Павловна Ефремова познакомила среднеколымских общественников с тем, что Общественная палата создана для обеспечения взаимодействия граждан Российской Федерации и общественных объединений с органами государственной власти, органами местного самоуправления. Цель работы Общественной палаты — создание диалоговой площадки между властью, обществом, бизнесом, некоммерческими организациями. Площадка, на которой проводятся различные мероприятия: круглые столы, форумы, общественные обсуждения, слушания, мониторинг и контроль. Так, например, в практике работы Общественной палаты — проведение зональных гражданских форумов на разные темы, к слову, последний форум был посвящен Году консолидации. Форум собирал представителей общественных организаций в разных районах республики: в Оймяконском, Нерюнгринском, Алданском, Нюрбинском районах, а гражданский итоговый форум проводился в г.Якутске.

В Среднеколымске Лена Ефремова обсудила проблемные вопросы с заведующей отделением социальной помощи семье и детям Саргыланой НОГОВИЦЫНОЙ, а также с руководителем Управления социальной защиты населения и труда Софьей ВИНОКУРОВОЙ. Были подняты вопросы социальной поддержки семей, озвученные в Послании Президента РФ Владимира ПУТИНА. Проведена встреча с членами Общественного совета Среднеколымского района.

Как сказала Лена Павловна, «важно отметить жителей, проживающих на Колыме. Меня изумила и удивила история о вашем ветеране Егоре Николаевиче СТРУЧКОВЕ, который каждый день, независимо от погодных условий, делает прорубь для на реке Колыма для того, чтобы жители города могли набрать воды. Кстати, Иннокентий Николаевич был членом Общественной палаты РС(Я) 2 состава. Именно на таких людях держится колымская земля. То же самое можно сказать и о краеведе Мирославе Иннокентьевиче Никитине, который изучает историю края, издал немало книг. Его можно назвать хранителем истории вашего края. Надеюсь, что жители, общественники Среднеколымского улуса заявят о себе, о своем районе и в Среднеколымском улусе произойдут общественные изменения, родятся новые проекты».