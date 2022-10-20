20.10.2022
11:35
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Якутия

В республике нашли новые источники воды

В ходе поисковых работ гидрогеологи обнаружили новые месторождения подземных вод. Это свыше 1 000 кубометров в сутки для питьевого и технического водоснабжения 5 поселений Якутии:
— Эселях, Былыхтах, Кептени Усть-Алданского района.
— Якокит Алданского района.
— Тасагар Вилюйского района. 

«На поисковых участках пробурены 5 скважин глубиной от 100 до 250 метров. Общий объем найденных подземных вод превышает 1000  кубометров в сутки. В этих  пяти сёлах проживают около 3,5 тыс. человек. Обнаруженные участки станут дополнительным источником столь необходимой и долгожданной питьевой воды для наших жителей», — подчеркнул министр промышленные и геологии Якутии Максим ТЕРЕЩЕНКО. 

На сегодня выполнены полевые работы, специалисты проверят в лабораториях качество найденной воды. Завершить все работы планируют до конца этого года. 

Напомним, что на поиск подземных вод в 2022 году при поддержке главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА и депутатского корпуса выделено более 32 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)

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