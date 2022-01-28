В работе «Якутскэнерго» выявлены нарушения

Компания не уведомляла надлежащим образом потребителей об ограничении электроснабжения.

Управлением государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) проведена внеплановая проверка в отношении ПАО «Якутскэнерго» по факту 7 аварийных и 49 плановых отключений электроэнергии, зарегистрированных в ноябре 2021 года в городе Якутске.

Поводом для проверки послужили многочисленные обращения граждан в адрес МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» на участившиеся отключения электроэнергии в холодный период года, особенно в секторе индивидуальной жилой застройки, где риск заморозить дом выше из-за энергозависимых источников тепла.

В ходе проверки надзорным органом выявлено несоблюдение ПАО «Якутскэнерго» установленного законодательством 10-ти суточного срока надлежащего уведомления потребителей о проведении планово-профилактических ремонтных работ. Установлено, что на официальном сайте компании графики ремонтных работ с ограничениями электроснабжения по адресам размещались за 1 день до ограничений, либо не соответствовали фактическому времени отключений.

Кроме того, в нарушении требований жилищного законодательства ПАО «Якутскэнерго» не принимало необходимые меры к бесперебойному и качественному электроснабжению граждан. Так, время простоя аварийных отключений могло доходить от 2,5 до 11,5 часов, притом, что отключение сроком более 2 часов при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания является незаконным. Для жилых домов допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения.

«Исполнители коммунальных услуг обязаны информировать жителей о плановых перерывах предоставления таких услуг не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала перерыва. Нарушение данных сроков энергетиками недопустимо в зимнее время, особенно в зоне частного сектора», — прокомментировал итоги проверки руководитель Управления госстройжилнадзора РС(Я) Павел Аргунов.

По результатам проверки управлением возбуждено в отношении ПАО «Якутскэнерго» дело об административном правонарушении, предусмотренное ст.7.23 КоАП РФ. Решение о привлечении к административной ответственности будет принято по итогам рассмотрения протокола.