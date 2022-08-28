В правительстве республики наградили красноярский экипаж Ми-26

Сегодня в правительстве Якутии состоялось торжественное награждение экипажа воздушного судна Ми-26 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России.

Экипаж воздушного судна Ми-26 МЧС России завершил свою миссию по участию в работах по тушению пожара и для оказания помощи в восстановительных работах после паводка. В целом, было сделано 14 вылетов и доставлено более 181 тонны гуманитарной помощи и строительных материалов в Верхоянский район. Кроме того, Ми-26 МЧС России сбросил более 1150 тонн воды на очаги пожаров в Мирнинском районе.

Благодарственные письма и юбилейные знаки Якутии экипажу Ми-26 вручил Дмитрий Садовников, первый заместитель председателя правительства республики. Также в награждении приняли участие Павел Гарин, начальник регионального управления МЧС России и Иннокентий Андросов, первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии.

«От имени главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) выражаю благодарность экипажу воздушного судна Ми-26, руководству МЧС России, руководству Красноярского авиационно-спасательного центра за оказанную поддержку в тушении лесных пожаров, защите населенных пунктов и доставке гуманитарной помощи в районы, пострадавшие от дождевого паводка», — сказал в своем выступлении Павел Гарин, начальник главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).