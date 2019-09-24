В отношении должника применен административный арест

В отношении должника, не оплачивавшего задолженности в пользу ряда взыскателей, в том числе по жилищно-коммунальным платежам, впервые применен административный арест по постановлению мирового судьи.

На принудительном исполнении в Нерюнгринском районном отделе судебных приставов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) находилось 29 исполнительных производств, возбужденных в отношении жителя района, о взыскании задолженностей в пользу ряда взыскателей, в том числе по жилищно-коммунальным платежам, на общую сумму 183 тыс. рублей.

Должник был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Нарушение законодательства об исполнительном производстве»). По результатам рассмотрения данных административных протоколов вынесены 9 постановлений о привлечении должника к административной ответственности. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 9 тысяч рублей.

В связи с неоплатой данных штрафов судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов в отношении неплательщика составлены 9 административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Уклонение от исполнения административного наказания»). Данные протоколы были направлены в мировой суд.

По постановлению мирового судьи должнику назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 1 сутки.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам о своевременном погашении имеющихся задолженностей во избежание применения мер принудительного исполнения, в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

Узнать информацию о наличии или отсутствии задолженности, оплатить и погасить долги можно посредством электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном сайте Управления ФССП по республике Саха (Якутия), и с помощью мобильного приложения «ФССП» (бесплатно скачать в Play Market, AppStore и Windows Phone).

Кроме того, произвести оплату задолженностей можно, воспользовавшись терминалами мгновенной оплаты, а также по реквизитам в банках.