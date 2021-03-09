В одном из банков оперштаб выявил нарушение

Сводная группа оператштаба города Якутска продолжает рейды по объектам торговли, общепита, сферы услуг, досуга, образовательным и другим учреждениям столицы на предмет соблюдения санитарно-противоэпидемических мер против распространения коронавирусной инфекции.

С 1 по 5 марта сводной группой оперштаба проверено 13 торговых объектов и офисов, из них нарушения выявлены в 2 объектах, составлен один протокол о правонарушении, проведено 4 профилактические беседы.

В офисе «Азиатско-Тихоокеанского банка» по проспекту Ленина, 19 выявлено нарушение – отсутствие журнала дезинфекции помещения, составлен акт. Также проверены «Газпромбанк» по ул. Аммосова, банк «Открытие», офис «Сбербанк» и офис «Алмазэргиэнбанк» по проспекту Ленина, нарушений не выявлено.

По результатам проверки объектов торговли и развлекательных заведений столицы, нарушений также не выявлено. Сводная группа осмотрела ТРК «Туймаада», ТРК «Азия», ТВЦ «Вектор», супермаркет «Best», пивной бар «Подкова», лаундж-рум «Хижина».