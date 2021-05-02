02.05.2021
11:41
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Происшествия

В Нерюнгринском районе случилась страшная трагедия

2 мая в 4:35 утра в п. Чульман Нерюнгринского района произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

По предварительным данным установлено, что 20-летний водитель автомобиля «УАЗ 2206», следуя по ул. Советская, не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением, вследствие чего выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «NISSAN PRIMERA CAMINO».

В результате ДТП 40-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, иномарки, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Оба водителя получили различные травмы и имели признаки опьянения.

В случае установления состояния опьянения, виновному водителю за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, согласно ч. 4 ст. 264 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Материалы по факту автоаварии переданы в следственные органы.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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