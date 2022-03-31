В Нерюнгри создадут исправительный центр

Начальник УФСИН Василий СЕДРИСОВ и глава Нерюнгринского района Роман ЩЕГЕЛЬНЯК обсудили вопросы расширения сети исправительных центров

В г. Нерюнгри будут созданы участки, функционирующие как исправительные центры, на базе крупных предприятий, в том числе со строительством быстровозводимых общежитий модульного типа. Это позволит решить проблему имеющихся в муниципальном образовании более двух тысяч вакансий по рабочим специальностям.

В Управлении состоялась рабочая встреча начальника УФСИН Василия Седрисева и главы муниципального образования «Нерюнгринский район» Романа Щегельняка. В диалоге также принимали участие заместитель начальника УФСИН Сергей КАЛИНОВСКИЙ и начальник отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Анастасия ДУБЕНКО.

Василий Седрисев отметил особую актуальность вопросов увеличения количества учреждений для отбывания наказания в виде принудительных работ и создания дополнительных рабочих мест для осужденных к этому виду наказания, на базе предприятий Якутии.

Он отметил, что такая форма отбывания наказания, в том числе с проживанием в общежитиях, созданных непосредственно на предприятиях, является перспективной и взаимовыгодной, поскольку позволит минимизировать затраты на размещение и содержание осужденных и обеспечит их гарантированное трудоустройство. И, что не менее важно, принудительные работы являются своего рода социальным лифтом, так как по окончании срока осужденные смогут остаться трудиться на тех же предприятиях уже как обычные работники.

Роман Щегельняк выразил заинтересованность в создании участков, функционирующих как исправительные центры, на базе крупных предприятий г. Нерюнгри, в том числе со строительством быстровозводимых общежитий модульного типа.

Он сказал о том, что в ближайшее время будет проведено совещание с руководителями таких предприятий, как ООО «Эльгауголь», угледобывающей компании «Колмар» и других, сферами деятельности которых являются благоустройство и ЖКХ, переработка твердых бытовых отходов, строительство объектов. Это позволит решить проблему имеющихся в муниципальном образовании более двух тысяч вакансий по рабочим специальностям.