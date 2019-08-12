В Нерюнгри с 30-метровой высоты спасли монтажника

7 августа около 12 часов дня, спасателям Нерюнгринского поисково-спасательного отряда ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение о том что на газовой ветви произошел несчастный случай, в частности, работник, выполнявший высотные работы на вышке в 40 км от г. Нерюнгри сорвался вниз, пролетев несколько метров упал на площадку на отметке 30 метров от земли.

Спасатели, взяв альпинистское снаряжение и спец. носилки АКЯ, немедленно выехали на место происшествия.

По прибытию спасательная группа под руководством старшего группы Рената Фабрина поднялась на вышку к пострадавшему, провела опрос и осмотр мужчины, у которого был обнаружен открытый перелом левой ноги в двух местах и множественные открытые раны. Принято решение о необходимости помощи работников Скорой помощи на месте, спасатели помогли медику добраться до потерпевшего и вместе с мед. работником оказали первую медицинскую помощь, наложили повязки и шину. После всех необходимых процедур с помощью альпинистского снаряжения мужчину спустили с 30 метровой высоты на землю, где спасатели передали его сотрудникам скорой помощи и сопроводили до города Нерюнгри в приемный покой.

В случае чрезвычайного происшествия звоните Оперативному дежурному Службы спасения Якутии по телефону 8 (4112) 45-90-19 и 40-56-22

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