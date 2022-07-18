18.07.2022
09:33
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Якутия

В Нерюнгри идут работы по замене теплотрассы

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики СП «Нерюнгринская ГРЭС» (АО «Дальневосточная генерирующая компания», входит в Группу РусГидро) продолжают запланированные ремонтные работы.

В течение прошлого отопительного сезона специалисты Нерюнгринской ГРЭС выявили проблемный участок теплотрассы на пересечении проспекта Дружбы Народов – улицы Ленина. Во избежание аварийной ситуации энергетики по согласованию с администрацией скорректировали ремонтную программу и приняли решение по перекладке данного участка именно в этом году, поскольку в 2023 году там планируется замена асфальта.

Работы по замене теплотрассы в центре города выполняют специалисты филиала «Нерюнгриэнергоремот» АО «ХРМК». На сегодняшний день выполнены изоляция и стыковки новых труб, установлены опоры для новой сетевой системы во избежание повреждений кабельной линии коммуникаций.

В настоящее время изготавливаются компенсаторы трубопроводов отопления для увеличения службы сети. Данные детали, благодаря своей эластичности, способны значительно сглаживать критические нагрузки в системе отопления.

Работы на этом участке уже выполнены на 50%, энергетики планируют раньше срока завершить перекладку двух труб диаметром 820 мм длинной 130 метров работы, чтобы приступить к перекладке теплотрассы следующего участка по ул. Карла Маркса — Платона Ойунского. Ремонт на данном участке планируют закончить до конца августа.

СП «Нерюнгринксая ГРЭС» просит жителей с пониманием отнестись к работам, проведение которых необходимо для подготовки к предстоящей зиме.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»

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