В МВД Якутии рассказали о новой схеме мошенничества

SakhaLife.ru.

Дистанционные мошенники постоянно придумывают новые предлоги, чтобы похитить деньги якутян. Теперь аферисты под видом сотрудников правоохранительных органов сообщают о том, что якобы третьи лица пытаются по фальшивой доверенности провести финансовые операции по банковскому счету. Затем к разговору подключаются лжесотрудники банка, которые убеждают, что для сохранения сбережений, деньги нужно перевести им.

Очередной жертвой телефонных мошенников стала 71-летняя жительница города Якутска. В послеобеденное время ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником ФСБ и сообщил, что неизвестные, предоставляя банку подложную доверенность на её имя, пытаются похитить с её счета денежные средства. Тут же пенсионерку якобы соединили с «представителем Центрального банка России», который предложил ей, чтобы сохранить деньги, снять все свои накопления и перевести их на «счета Центробанка». Поверив незнакомцам, потерпевшая сходила в свой банк, сняла деньги, потом направилась в другой банк и перевела неизвестным все свои сбережения — 750 000 рублей. Вернувшись домой, пожилая женщина рассказала об этом дочери, которая объяснила ей, что она попалась на уловки мошенников.