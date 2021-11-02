В Москве задержаны более 100 рейсов

Свыше 100 авиарейсов задержаны, 29 отменены в Москве в связи с туманом, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.

«По данным на 09.45 по московскому времени, во Внуково задержаны 75 рейсов, в Шереметьево — 49, в Жуковском и Домодедово — по три рейса», — пишет агентство.

Количество отмененных рейсов в Домодедово составило 13, в Шереметьево — десять, еще шесть рейсов задержаны во Внуково.

Среди них есть рейсы АК «Якутия». Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, один из них находится на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде, два рейса в Симферополь и Махачкалу ожидают во «Внуково», а также готовится к вылету самолет в Нальчик.