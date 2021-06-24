В Мархе временно остановят подачу газа❗️ ⠀



Сегодня Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» на ул. Тепличная в микрорайоне Марха произведёт плановые ремонтные работы. В связи с этим будет временная остановка подачи газа с 9 утра.

Временные ограничения коснутся жителей проживающих по следующим адресам: ул. Полевая, ул. 2-я Полевая, ул. Кислицина, ул. Новая, ул. Садовая, ул. Сырдык, ул. Тепличная, ул. Томтор, СОТ Вымпел, пер. Степной.

В службе по техническому обслуживанию газового оборудования уточнили, что работы связаны с подготовкой к отопительному сезону. Вчера, 23 июня 2021 года, проведены предварительные земляные работы. Подача газа будет возобновлена после врезки и проведения пневматических испытаний газопровода низкого давления диаметром 159 мм. Перед пуском газа новый газопровод проверят на прочность и герметичность. По плану все работы будут завершены до 19:00 в этот же день. «Сахатранснефтегаз» приносит извинения и призывает жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.