В хозяйствах Якутии полным ходом идёт заготовка сенажа и силоса

В этом году в республике планируется заготовить 30 184 тонны силоса и 12 994 тонны сенажа. На 29 августа заготовлены 12 985 тонн силоса и 3 052 тонн сенажа или 45 и 23 % соответственно.

Глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу максимально заготовить сено на местах, организовать выезды мобильных бригад на дальние сенокосные угодья.

«Кроме сена, необходимо уделить большое внимание заготовке силоса и сенажа», — отметил Айсен Николаев.

Наибольший объем плановых заданий по силосу имеет Олекминский улус – 3800 тонн. Чуть меньше объемы у Сунтарского – 3 600 тонн и Хангаласского улусов – 3 тыс. тонн. Данные районы на сегодня заготовили 2 401 тонну (80% от плана) и 2 826 тонн (94%).

Первыми выполнили план по силосу аграрии Амгинского улуса. Они заготовили 2900 тонн.

Более 2 тыс. тонн должен заготовить Мегино-Кангаласский улус (план – 2100 тонн, заготовлено – 1 436 тонн). План на 80% выполнил г. Якутск (план – 1200 тонн, заготовлено – 990 тонн), на более 40% – Вилюйский улус (план – 1 450 тонн, заготовлено – 600 тонн). Более 20% от плана в настоящий момент заготовили Ленский, Нюрбинский и Чурапчинский улусы.

К заготовке сенажа лидирует также Амгинский улус (план – 1 500 тонн, заготовлено – 930 тонн (62%)). Вслед за ним идут Чурапчинский и Олекминский улус с выполнением плана на 50 и 48% соответственно.

Самый большой объем по сенажу у Хангаласского улуса (2500 тонн). Район сегодня заготовил 684 тонны сенажа, что составляет 27% от плана.