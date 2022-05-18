В Хоринцах жители отогнали весь скот

Порядка 90 лошадей и коров отогнали из зон затопления в селе Хоринцы Олекминского района, где повышается уровень воды из-за затора на реке Лене, об этом телеканалу «Якутия 24» сообщил глава района Николай Харбин.

«Вода вышла к двум домам, жители покинули зоны затопления заранее. В селе режим повышенной готовности был объявлен еще 15 мая, так что граждане готовы к возможной эвакуации: собрали документы, подготовили машины и отогнали домашних животных. Всего в безопасное место отогнали 21 корову и 68 лошадей. Люди обходят дворы, проверяют, не остались ли там животные и следят, чтобы коровы не уходили к воде», — рассказал он.

По состоянию на 20.00 по якутскому времени уровень воды превысил критическую отметку на 40 см.

В эти минуты из Якутска в Олекминский район вылетел вертолет со спасателями и взрывниками, которые проведут авиамониторинг и при необходимости устранят затор.