В Хангалассе стали больше читать!

В 2021 году в Центральной районной библиотеке Хангаласского улуса проведена реновация в рамках Национального проекта «Культура». Число посещений постоянно увеличивается и только за первое полугодие 2022 года составило 33 641, в то время как за весь 2020 год этот показатель равнялся 27 903. То есть популярность библиотеки возросла более чем в два раза. А общий объем фонда вырос до 62,3 тыс изданий.

— Национальный проект «Культура» позволяет зачастую кардинально изменить облик наших библиотек, делая их более привлекательными и удобными для посетителей. Хангаласская библиотека в Покровске – один из ярких примеров. После обновления библиотеки на первом этаже появились лаунж-зона, кофейня, конференц-зал и детская библиотека, на втором — коворкинг-центр, компьютерный зал и тихая зона в читальном зале. Для маломобильных граждан вход оснащен пандусом. В этом году в республике по модельному стандарту будут переоборудованы семь библиотек, в том числе две по федеральному стандарту, они получили в общем объеме 15 млн рублей на обновление книг и оборудования, — рассказал первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин.

Отметим, что с 2019 по 2022 годы конкурсный отбор Национального проекта «Культура» по созданию муниципальных модельных библиотек нового поколения и регионального проекта «Культурная среда» Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2020–2024 годы и на плановый период до 2026 года» прошли 29 библиотек Якутии.