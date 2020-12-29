В ГТОиБ героям борьбы с пандемией подарили премьеру «Сильвы»

Глава республики Айсен Николаев 29 декабря посетил Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона, где состоялся премьерный показ классической оперетты Имре Кальмана «Сильва» для медицинских работников и работников социальной сферы.

Перед спектаклем Айсен Николаев поздравил всех с наступающим Новым годом и посвятил слова благодарности от имени якутян медикам, работникам социальных служб, волонтерам – всем тем, кто спасает жизнь людей, благодаря которым жители республики сегодня чувствуют себя защищенными.

По словам руководителя региона, уходящий 2020 год показал всем, что человек, несмотря на знания, технологический прогресс, очень слаб в борьбе с коронавирусом, и именно медики, работники Роспотребнадзора, социальных служб, правоохранительных органов, волонтеры стоят на переднем фронте этой войны.

«2021 год я решил объявить Годом здоровья, потому что нам надо думать о здоровье каждого конкретного человека, о здоровье народа, о здоровье нашего общества», – сказал Айсен Николаев.

Глава республики подчеркнул, что здравоохранение должно становиться человекоцентричным. «Мы будем делать все, чтобы наши медики были более защищены и профессионально, и материально, чтобы у них была постоянная поддержка со стороны государства и нашего общества», – сказал Ил Дархан.

По словам Айсена Николаева, уходящий 2020 год показал, что в отраслях здравоохранения, социальной службы работают настоящие патриоты и их очень много, в том числе сидящие в зале театра.

Ил Дархан пожелал всем счастья, благополучия и здоровья в наступающем году.

Глава республики вручил государственные награды Российской Федерации. За особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, орденом Пирогова награждена Наталья Маркова, заместитель главного врача по лечебной работе, врач-терапевт Республиканской клинической больницы.

Почетной грамотой Президента РФ отмечен Алексей Яковлев, главный врач Медицинского центра г. Якутска с 2018 по 2020 годы, первый заместитель министра здравоохранения республики.

Благодарность Президента РФ объявлена старшей медицинской сестре Алданской Центральной районной больницы Елене Черных.

Труппа театра под руководством Сергея Юнганса подарила героям нашего времени легендарный спектакль в современной интерпретации. Зрители тепло встретили мастеров сцены, подарили им бурные овации.

Роли в спектакле исполнили Прасковья Герасимова, Александр Степанов, Александр Эверстов, Юрий Баишев, Феодосия Шахурдина и другие. Над спектаклем работала приглашенная команда: режиссер-хореограф Татьяна Безменова (Москва), дирижер-постановщик Александр Знаменский (Вена, Австрия), художник-постановщик Ирэна Ярутис (Санкт-Петербург) и художник по свету, лауреат театральной премии «Золотая Маска» Евгений Козин (Пермь).