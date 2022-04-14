В гибридном формате музыкальная общественность воздала должное первому якутскому композитору

Связь времен

10 апреля 2022 г. в день рождения согласно вновь открывшимся архивным данным (ранее датой рождения считалось 8 апреля) первого якутского композитора и общественного деятеля Марка Николаевича ЖИРКОВА в Историческом зале Национальной библиотеки РС (Я) прошло собрание музыкальной общественности в «Музыкальной гостиной» — авторском проекте заслуженного деятеля искусств РС (Я) Татьяны ПАВЛОВОЙ-БОРИСОВОЙ. Мероприятие прошло в гибридном формате – очно и в режиме онлайн, было приурочено к 100-летию Якутской АССР и к 130-летию со дня рождения Марка Жиркова.

В мероприятии приняли участие музыкальные деятели Якутии, земляки, педагоги, студенты, учащиеся. От имени родственников первого якутского композитора слово сказал заместитель ректора СВФУ им. М.К. Аммосова, к.э.н., член-корреспондент Российской инженерной академии Александр КУГАЕВСКИЙ.

С приветствием от музыкальной общественности выступила народная артистка СССР и РС (Я), лауреат международных вокальных конкурсов Анегина ИЛЬИНА-ДМИТРИЕВА.

Состоялась презентация трех учебных пособий: 2 — Вилюйской детской школы искусства «Любимые мелодии земли Вилюйской» и «Воспевая Якутию мою…», третьего учебного пособия «Якутские песни» для голоса с фортепиано в обработке М.Н. Жиркова, Г.Г. Лобачева, которые были созданы на основе напевов якутских песен, вошедших в первый том полного собрания сочинений М.Н. Жиркова (составитель Т.В. Павлова-Борисова и др.). Демонстрировались редкие фотографии и рукописи нот произведений композитора. Участники данного мероприятия смогли услышать архивную запись песни с голосом Марка Николаевича. Сотрудники Национальной библиотеки РС (Я) подготовили юбилейную тематическую книжную выставку.

Выступления заведующей кафедрой академического пения и оперной подготовки Высшей школы музыки РС (Я) (института) им. В.А. Босикова Ирины ЧИЧКОВОЙ и отличника культуры РС (Я), преподавателя Якутского музыкального училища (колледжа) им. М.Н. Жиркова Александра ЧЖАНА сопровождались рассказом о жизни и деятельности выдающегося композитора, рассмотрением наиболее его известных сочинений. Участники встречи отметили запоминающийся музыкальный язык произведений М.Н. Жиркова, вошедших в данные учебные пособия, который позволяет преподавателям эффективно и успешно работать с ними.

На вечере прозвучала музыка композитора. Импровизацию на народные напевы представил ансамбль «Арчы» хомусисток Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова (руководитель Варвара СТЕПАНОВА). Арию «Туйарыма Куо» из оперы М.Н. Жиркова и Г.И. Литинского «Нюргун Боотур» исполнила солистка ГТОиБ РС (Я) Мария ИВАНОВА. Зрители услышали фортепианные обработки, выполненные Александром Чжаном на основе якутских напевов, записанных М.Н. Жирковым.

Поступило много положительных отзывов от очных и заочных участников встречи. Они отметили важность популяризации музыкально-культурного наследия первого якутского композитора М. Н. Жиркова.