В Якутске в ДТП пьяный водитель получил серьезные травмы

8 ноября около 4 часов утра водитель 1982 г.р., управляя автомашиной «Тойота Саксид», возле дома № 41 по ул. Тимирязева совершил наезд на опору уличного освещение.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель был госпитализирован в медучреждение с травмами головы.

Проведенное освидетельствование при помощи технического средства «Алкотест» установило у водителя состояние алкогольного опьянения, результат анализа составил 0.65 мг/л. Выяснилось что, мужчина не имеет право на управление транспортными средствами. Сотрудниками ГИБДД на водителя составлен административный материал по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ за управление автомобиля в состоянии опьянения без прав на управление транспортными средствами.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей не управлять транспортным средством в состоянии опьянения, быть сознательными и не преступать закон. Зачастую именно по вине нетрезвых водителей происходят дорожно-транспортные происшествия, которые имеют тяжкие последствия.

Напоминаем жителям столицы республики: если вы стали свидетелем управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 127, 47-35-69, 35-22-22 или 02.