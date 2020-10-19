В библиотеке Алдана открылась SMART-лаборатория

В Алдане в одной из первых модельных библиотек – Межпоселенческой центральной районной библиотеке им. Н.А. Некрасова, в рамках национального проекта «Культура» состоялось открытие Smart-лаборатории.

Презентация обновленной библиотеки состоялась 16 октября. Сегодня она является примером того, как обычная муниципальная библиотека может стать современным общественным пространством, где созданы все условия для доступа к информации, цифровым технологиям, полезному досугу и общению для всех.

Так, например, в библиотеке созданы условия для безбарьерного доступа ко всем ресурсам для слабовидящих и незрячих пользователей – рабочее место, оборудованное ноутбуком со специальным программным обеспечением. Чтение происходит путём предоставления пользователю информации, через озвучивание текста (text-to-speech), что позволяет без ограничений пользоваться клавиатурой.

В библиотеке появилась комната виртуальной реальности. VR-шлемы позволят маленьким и взрослым пользователям увидеть другой мир, страны, города и музеи мира. Особый интерес вызвал 3D принтер, на котором на презентации создали трёхмерную модель – бюст президента страны. Директор библиотеки Наталья РЕЧИСТЕР познакомила с возможностями сенсорного киоска, интерактивного стола. Программные продукты «Государственная символика», «Окружающий мир» и др. будут использоваться в образовательных занятиях со школьниками. В рамках социального партнерства с Алданским политехническим техникумом апробирована программа по развитию логического и творческого мышления учеников с помощью 3D моделирования и робототехники. Студенты уже рисовали 3D ручками, собирали электрические схемы, изучали принципы проектирования робототехнических систем. Smart-лаборатория пополнилась и мультимедийными центрами – моноблоками для работы с любыми приложениями.

На создание Smart-лаборатории из республиканского бюджета было выделено 1,3 млн руб., 97,8 тыс выделил муниципалитет.