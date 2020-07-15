В аэропорту Якутска молодогвардейцы организовали акцию в поддержку местного туризма

Члены «Молодой Гвардии» провели акцию, направленную на популяризацию внутреннего туризма в республике. Активисты в аэропорту «Якутск» имени Платона Ойунского раздавали всем прибывающим туристические карточки «10 мест, которые стоит посетить в Республике Саха (Якутия)».

Акция прошла в рамках всероссийского проекта #приезжайтевгости. Волонтеры гостеприимства появились во многих регионах России. Члены МГЕР в социальных сетях запустили массовый флешмоб, где жители разных уголков страны рассказывают о своей Родине и лучших достопримечательностях своего региона. Все публикации сопровождаются тегом #ПриезжайтеВгости и призывом посетить тот или иной субъект России. Инициатором акции стала финалистка конкурса «МГЕР ОБНОВЛЕНИЕ-2020», которая представляет проект «Зарайск-каждому». В ближайшее время заработает сайт проекта #приезжайтевгости, на котором будут опубликованы все туристические маршруты и карточки, их можно будет распечатать и дарить, как открытки.



«В настоящий момент сфера туризма переживает не самый лучший период, сейчас правительство РФ и партия «Единая Россия» делают многое для поддержки внутреннего туризма. В свою очередь, молодежь может внести вклад в развитие внутреннего туризма. Сделать так, чтобы туристы заинтересовались нашей необъятной, красивой и интересной страной. В Республике Саха (Якутия) и в России множество красивых и уникальных мест с интересной историей и живописными пейзажами. Реализуя проект #ПриезжайтеВгости, мы хотим, чтобы как можно больше туристов и жителей обратили внимание на природное и культурное богатство нашей республики и страны», — отметил Александр Аверенский, член регионального штаба «МГЕР».