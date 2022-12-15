В -50 маршрутчик высадил пассажиров за то, что ему сделали замечание

Водитель высадил пассажиров в -50 и подверг опасности жизни людей.

В Якутске водитель 20-маршрута высадил пассажиров из автобуса на просьбу объявлять остановку.

Вот что пишут возмущенные горожане, которых выставили на улицу в 50-градусный мороз:

«При просьбе сказать, какую остановку мы проехали, водитель данного автобуса начал вести себя неадекватно, сказал, что остановки объявлять не будет, потом остановил автобус и выгнал всех на улицу в -50. А если бы там были дети? В автобусе было много пожилых людей. Полная безответственность к своей работе, полное безразличие к людям, особенно в такой мороз выставлять. Как должны мы ехать, если не знаем, какую остановку мы проехали. Вопрос водителю был задан вполне спокойно, без претензий, на что получен такой резкий неадекватный ответ и действия»