Усть-Янский район станет очень развитой территорией

Глава республики Айсен Николаев 16 марта провел совещание по вопросу комплексного развития территорий республики за счет наращивания деловой (промышленной) активности организаций Госкорпорации «Росатом».



В сентябре 2019 года на площадке Восточного экономического форума Республика Саха (Якутия) и Госкорпорация «Росатом» подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.



Во вступительном слове Айсен Николаев отметил, что история сотрудничества республики с Госкорпорацией «Росатом» насчитывает не один год, и сейчас обстоятельства складываются таким образом, что сотрудничество может быть кратно усилено проектами, связанными с комплексным развитием территорий Усть-Янского и Алданского районов. По словам руководителя Якутии, строительство атомной станции малой мощности в Усть-Янском районе является важнейшим проектом создания инфраструктуры для всей арктической территории республики. Также проект по Эльконскому металлургическому комбинату требует перезагрузки и оптимизации.



О проекте строительства атомной станции малой мощности и развитию инфраструктуры в районе п. Усть-Куйга проинформировал вице-президент по проектам малой мощности, контрактации и комплектным поставкам оборудования АО «Русатом Оверсиз» Олег Сиразетдинов.



27 октября прошлого года состоялся семинар по мировому и российскому опыту использования атомных станций малой мощности (АСММ) с участием представителей министерств и ведомств Якутии и экспертов ГК «Росатом». В декабре прошлого года компанией утверждена и направлена на рассмотрение в республику декларация о намерениях инвестирования в АСММ (ДОН). В июне текущего года намечаются общественные слушания по первоначальным материалам проекта. Ведется работа по дорожной карте проекта с Минвостокразвития России, профильными министерствами.



Олег Сиразетдинов отметил большой экономический, социальный эффект для республики от реализации проекта, в том числе и для развития научной базы, подготовки кадров.



Генеральный директор АО «Эльконский ГМК» Вячеслав Галактионов остановился на новых проектах по добыче золота и комплексному развитию территорий Якутии.



Айсен Николаев, подводя итоги совещания, подчеркнул, что проекты Госкорпорации «Росатом» имеют важное значение в целом для социально-экономического развития северо-востока республики и Арктики.

«Реализация проекта в Усть-Янском районе способна вдохнуть новую жизнь во все те проекты, которые там есть, и по олову, и по золоту, и по серебру, и в целом сделать район очень развитой территорией. Необходимо разработать и согласовать совместную программу действий по реализации плана комплексного развития Усть-Янского района», – сказал Айсен Николаев.



Глава республики поручил Министерству экономики, Министерству промышленности и геологии республики оказать содействие в реализации проекта Эльконского ГМК.



