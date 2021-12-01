Усть-Алданский и Чурапчинский улусы тревожат Оперштаб Якутии

Новой коронавирусной инфекцией в основном продолжают заболевать якутяне, не получившие прививку. По данным заместителя председателя Правительства Якутии, заместителя руководителя республиканского оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Ольги Балабкиной, из 200 человек, заболевших ковидом за последние сутки, 194 не получили прививку от COVID-19.

«За прошедшие сутки Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) выявлено 250 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 50 – дети. Из 200 случаев заболевших взрослых – 194 человека, не привитые от ковида, что составляет 97 процентов. В стационарах республики в тяжёлом состоянии находятся 110 пациентов, из них не привитых – 108 человек», – сообщила Балабкина 1 декабря в ходе брифинга оперативного штаба.

Между тем, надёжным способом избежать заражения или осложнённого течения заболевания является вакцинация. На настоящий момент первым компонентом в республике привито около 67% взрослого населения. По словам вице-премьера, наиболее низкие темпы вакцинации сегодня в Амгинском, Верхневилюйском, Кобяйском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Олекминском, Усть-Алданском и Чурапчинском улусах.

«Особое внимание хочу обратить на ситуации в Усть-Алданском и Чурапчинском улусах, в которых необходимо усилить работу по вакцинированию населения. В Усть-Алданском районе наблюдается большое количество тяжёлых случаев заболевания коронавирусом и высокий уровень летальности относительно небольшого количества жителей в этом улусе», – сказала Ольга Балабкина и призвала усилить темпы вакцинации.

«Наше ответственное поведение к собственному здоровью сохраняет здоровье тех, кто находится рядом с нами, в связи с чем всех приглашаю на вакцинацию в медицинские учреждения республики», – отметила зампред.

Также Ольга Балабкина напомнила, что вчера Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о продлении режима повышенной готовности на территории Якутии по 15 января 2022 года включительно.

«Данное продление означает прежде всего соблюдение всех ограничительных мер, которые были установлены до этого периода», – сказала Ольга Балабкина.