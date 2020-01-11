Ушел из жизни полковник, бывший сотрудник Следкома Якутии

8 января 2020 года на 52 году жизни не стало нашего друга, офицера, профессионала — бывшего сотрудника СУ СКР Якутии полковника юстиции Аслана Наримановича МАНСУМОВА, сообщает в соцсети Надежда ДВОРЕЦКАЯ, старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СК России по Республике Саха (Якутия).

Аслан Нариманович начал службу в правоохранительных органах в 1995 году с должности следователя прокуратуры Дзержинского района города Нижнего Тагила. Дисциплинированность, ответственность, серьезность молодого сотрудника подтвердили его профессионализм. Вскоре он занял должность старшего следователя, чуть позже — начальника следственного отдела прокуратуры города Нижнего Тагила и заместителя прокурора Дзержинского района города Нижнего Тагила.

С 2007 по 2014 года Аслан Нариманович нес службу в следственном управлении Следственного комитета России по Свердловской области, возглавляя следственный отдел по Дзержинскому району.

В 2014 он прибыл на службу в Якутию, где являлся заместителем руководителя и руководителем отдела по расследованию особо важных дел республиканского следственного управления Следственного комитета России. Его строгость и принципиальность, огромный багаж знаний и искренняя человечность в кратчайшее время доказали, насколько ценным сотрудником обогатился коллектив якутских следователей.

В 2018 году Аслан Нариманович вышел на заслуженный отдых и вернулся в Свердловскую область, при этом он не оставил общения с бывшими коллегами с Крайнего Севера. Его советы, участие помогали тем, кто в них нуждался, и даже физическое отсутствие рядом не препятствовало реальной поддержке и дружбе.

Сотрудники следственного управления Якутии и других ведомств и правоохранительных структур с теплотой вспоминают истинного друга и офицера. Громогласный, высокий и крепкий, он вместе с тем был добрым и отзывчивым, находя контакт с любым человеком, вошедшим в его кабинет и внушая при этом трепет и уважение обвиняемым.

Коллектив следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) выражает искренние соболезнования родным и близким Аслана Наримановича и скорбит вместе с ними.