Ушел из жизни Отличник здравоохранения РФ и РС(Я)

Коллектив ГБУ РС(Я) Якутская городская больница приносит глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончины — после болезни ветерана труда, Отличника здравоохранения РФ и РС(Я), врача физиотерапевта Павловой Надежды Михайловны.

Надежда Михайловна всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Мы навсегда запомним её неуёмную жизненную энергию, высокие душевные и этический качества. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда.

Коллектив Якутской городской больницы №2