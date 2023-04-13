13.04.2023
13:24
977

Некролог

Ушел из жизни Отличник здравоохранения РФ и РС(Я)

Коллектив ГБУ РС(Я) Якутская городская больница приносит глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончины — после болезни ветерана труда, Отличника здравоохранения РФ и РС(Я), врача физиотерапевта Павловой Надежды Михайловны.

Надежда Михайловна всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Мы навсегда запомним её неуёмную жизненную энергию, высокие душевные и этический качества. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда.

Коллектив Якутской городской больницы №2

Источник: пресс-служба Якутской городской больницы №2

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх