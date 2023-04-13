13.04.2023
13:24
977
Некролог
Ушел из жизни Отличник здравоохранения РФ и РС(Я)
Коллектив ГБУ РС(Я) Якутская городская больница приносит глубокие соболезнования родным и близким по поводу кончины — после болезни ветерана труда, Отличника здравоохранения РФ и РС(Я), врача физиотерапевта Павловой Надежды Михайловны.
Надежда Михайловна всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Мы навсегда запомним её неуёмную жизненную энергию, высокие душевные и этический качества. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда.
Коллектив Якутской городской больницы №2
Источник: пресс-служба Якутской городской больницы №2
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13.04.2023
0
0
13.04.2023
0
336
13.04.2023
0
270
13.04.2023
0
963
13.04.2023
0
425
13.04.2023
0
285
13.04.2023
0
1376
13.04.2023
0
940
13.04.2023
0
1183
13.04.2023
0
521
13.04.2023
0
1896
13.04.2023
0
1539
13.04.2023
0
528
13.04.2023
0
1385
13.04.2023
0
655
13.04.2023
0
636
13.04.2023
0
2909
13.04.2023
0
20097
13.04.2023
0
1459
13.04.2023
0
1167
12.04.2023
0
2267
12.04.2023
0
1470
12.04.2023
0
2076
12.04.2023
0
1455
12.04.2023
0
1958
12.04.2023
0
2760
12.04.2023
0
1349
12.04.2023
0
2588
12.04.2023
0
1968
12.04.2023
0
2903
12.04.2023
0
2117
12.04.2023
0
1707
12.04.2023
0
1538
12.04.2023
0
3308
12.04.2023
1
4745
12.04.2023
0
1481
12.04.2023
0
2214
12.04.2023
0
1437
12.04.2023
0
2056
12.04.2023
0
1703
12.04.2023
0
2820
12.04.2023
0
1297
12.04.2023
0
5899
12.04.2023
0
1405
12.04.2023
0
1900
12.04.2023
0
2765
12.04.2023
0
2020
12.04.2023
0
1359
12.04.2023
0
3298
12.04.2023
0
1342
12.04.2023
0
1418
12.04.2023
0
2267
12.04.2023
1
2068
12.04.2023
0
1423
12.04.2023
0
1870
12.04.2023
0
1586
12.04.2023
0
2689
12.04.2023
0
4519
12.04.2023
0
4496
12.04.2023
0
1743
12.04.2023
0
1565
12.04.2023
0
2724
ТОП НОВОСТИ
08.04.2023
0
37798
08.04.2023
0
23216
08.04.2023
2
23128
13.04.2023
0
20105
07.04.2023
0
19822
11.04.2023
0
16575
11.04.2023
2
15509
10.04.2023
0
14783
07.04.2023
0
12563
Добавить комментарий