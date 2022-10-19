Уровень повышенной готовности в ЮФО и ЦФО, в том числе и Москве
Путин ввёл уровень повышенной готовности на территориях Центрального федерального округа, куда входит и Москва, и ЮФО:
- усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов;
- введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики;
- ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
- введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны, сообщает тгк @lentadnya
В Москве не вводят никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, сообщает тгк Реадовка.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в соответствии с указами, которые подписал Владимир Путин, власти столицы принимают необходимые меры по повышению гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.
«Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и другие будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме», — сказал мэр.
Фото: Sakhalife
Источник: тгк @lentadnya
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