Ульяна Винокурова: Россия проснулась в новой реальности

Ученый, общественный деятель Ульяна Винокурова высказалась в своем телеграм-канале о частичной мобилизации:

Сегодня Россия проснулась в новой реальности, направленной на защиту территориальной целостности и благополучия россиян.

Организация частичной мобилизации возложена на глав субъектов РФ. Следовательно, в кратчайшее время будут разработаны механизмы реализации Указа Президента РФ.

Познакомившись с обнародованными документами, пришла к выводу, что главная цель — усилить меры по обеспечению БЕЗОПАСНОСТИ на всей территории России.

Это требование особенно остро встаёт в каждую зиму в условиях Якутии-Полюса Холода. Да тут мужчина нужен каждый день! У нас каждый день жизнь на волоске. Как будут зимовать районы, все лето подвергавшиеся наводнению? Мужчины у нас на вес золота!

Предлагаю внести к критериям частичной мобилизации критерий геоклиматической безопасности жизнеобеспечения и не призывать военнообязанных мужчин, проживающих в экстремальных природно-климатических территориях, а также всех работающих в жизнеобеспечивающих отраслях. Они у нас и так каждый день как на фронте — в экстриме дают тепло, свет, связь и транспортное сообщение. А в условиях антитеррористических угроз они и так на боевом посту. И на плечах горстки якутян удерживается жизнь на 1/5 части — 3 миллиона кв. Км!- холодной российской территории.

Второй критерий — сохранение этнокультурного разнообразия народов России. Во дворе — Год культурного наследия народов России, объявленный Президентом РФ. А хранителями этого бесценного российского сокровища являются коренные народы, шесть из которых населяют суровые земли Якутии. В Первой и Второй мировых войнах северян сберегали как реликтовые малочисленные этносы. Такой гуманный подход подлежит преемственности и в современных реалиях.

Якутия — форпост Российской Федерации в восточном направлении. Её миссия чётко обозначена Президентом В.В.Путиным на Восточном экономическом форуме. Мы должны своей создительной жизнью укреплять территориальную целостность в азиатской части России.