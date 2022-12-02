УФАС проверит фекальщиков Якутска на ценовой сговор

ЦУР Якутии зафиксировал сообщение в соцсетях о том, что стоимость услуг по вывозу жидких бытовых отходов с 1 декабря выросла на 28,6%. Автор жалобы пишет, что цена выросла с 2500 рублей до 3500 рублей.

В приложении «Госуслуги. Решаем вместе» также зафиксированы аналогичные жалобы на услуги «фекальщиков». Обращения направлены в Госкомцен Якутии.

По данной проблеме 2 декабря прошла встреча Госкомцен республики, УФАС, МинЖКХ и энергетики Якутии, мэрии Якутска, АО «Водоканал» и ЦУР Якутии. Сегодня Госкомцен направит обращение в УФАС для проверки на предмет ценового сговора и нарушения ФЗ «О защите конкуренции». Установлено, что в Якутске действует ассоциация организаций, оказывающих вывоз жидких бытовых отходов — ООО «Главтранссевер».

Отмечено, что АО «Водоканал» в этом месяце введет две бесплатные сливные точки, после чего «транспортное плечо» организаций должно сократиться. Мэрия Якутска в ближайшее время проведет встречу с перевозчиками для снижения уровня цен после запуска сливных точек.



