В целях формирования у детей представления о правилах безопасного поведения на воде в случае опасности, объяснение причин несчастных случаев на водных объектах и воспитание осторожного поведения на водоемах с началом учебного года на территории республики инспекторы ГИМС проводят профилактические мероприятия в школьных учреждениях по правилам безопасного поведения на воде.

2 сентября в рамках Месячника безопасности на водных объектах государственные инспекторы по маломерным судам группы патрульной службы г. Покровск, Нижнеколымского инспекторского участка и Якутского отделения Центра ГИМС провели познавательные уроки в школах.

Инспекторы ГИМС провели уроки «У воды без беды!» рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на водных объектах, о причинах и последствиях чрезвычайных ситуаций на воде, дали советы и рекомендации по профилактике и оказании помощи пострадавшим, напомнили телефоны экстренных служб. Затем продемонстрировали средства спасения и объяснили, как пользоваться ими в случае чрезвычайной ситуации на воде.

Уважаемые родители и педагоги! недопустимо оставлять детей у водоемов без присмотра взрослых! Не проходите мимо, если дети находятся одни у воды.