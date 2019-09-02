02.09.2019
16:56
118

Общество

У воды без беды!

В целях формирования у детей представления о правилах безопасного поведения на воде в случае опасности, объяснение причин несчастных случаев на водных объектах и воспитание осторожного поведения на водоемах с началом учебного года на территории республики инспекторы ГИМС проводят профилактические мероприятия в школьных учреждениях по правилам безопасного поведения на воде.

2 сентября в рамках Месячника безопасности на водных объектах государственные инспекторы по маломерным судам группы патрульной службы г. Покровск,  Нижнеколымского инспекторского участка и Якутского отделения Центра ГИМС провели познавательные уроки в школах.

Инспекторы ГИМС провели уроки «У воды без беды!» рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на водных объектах, о причинах и последствиях чрезвычайных ситуаций на воде, дали советы и рекомендации по профилактике и оказании помощи пострадавшим, напомнили телефоны экстренных служб. Затем продемонстрировали средства спасения и объяснили, как пользоваться ими в случае чрезвычайной ситуации на воде.

Уважаемые родители и педагоги! недопустимо оставлять детей у водоемов без присмотра взрослых! Не проходите мимо, если дети находятся одни у воды.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх