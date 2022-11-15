15.11.2022
16:51
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Красота & Здоровье

Торжественно открыт IV Съезд детских врачей республики

Владимир Чичигинаров и Алена Атласова торжественно открыли IV Съезд  детских врачей Республики Саха (Якутия)

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости, координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Владимир Чичигинаров и председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по делам семьи и детства, координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Алена Атласова поздравили детских врачей.

«Профессия педиатра является одной из самых гуманных и благородных профессий, где работают люди с высоким призванием, отдающим все свои знания для восстановления здоровья детей.
Отрадно, что такое мероприятие проводится уже в 4-ый раз, и я очень рад, что Республика Саха (Якутия) славится сильными и качественно подготовленными педиатрами, профессионалами в этой области.
В обновленной Конституции РФ прописано, что дети являются приоритетом государственной политики России. И государство создает условия для всестороннего духовного, нравственного, физического развития детей. И в 323 Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан РФ» прописано государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей. Дети подлежат особой охране их здоровья и приоритетные права при оказании медицинской помощи.
В этом году наша республика отмечает 100-летие образования автономной республики. И в начале становления республики смертность детей до года доходила до 800 случаев на одну тысячу детей. Сегодня эта цифра уже снижена и это достигнуто благодаря добросовестной, самоотверженной, бескорыстной работе многих поколений тружеников педиатрической службы.
Сегодня Ваша служба является хорошо оснащенной, современной материально-технической базой, высокопрофессиональными кадрами службой.
Введен в строй новый современный педиатрический центр, и ваша служба по праву считается одним из передовых в нашей республике.
Правительством и Парламентом проводится большая работа для сохранения здоровья населения Республики, в том числе наших детей.
31 марта 2021 года главой Республики Саха (Якутия) был принят Указ № 1782 «О стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в Республики Саха (Якутия)» и 2021-2030 годы в Якутии были объявлены Десятилетием здоровья.
Нашим комитетом на различных площадках, в том числе и на федеральном уровне поднимались актуальные и проблемные вопросы отрасли здравоохранения.
Поднимали вопрос школьной медицины, вопросы реабилитации детского населения, вопросы оказания помощи больным с редкими заболеваниями. Сейчас лечение детей с тяжелыми болезнями проводится через федеральный фонд «Круг Добра».
Являясь руководителем проекта Партии «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Здоровое будущее» ежегодно участвуем во всероссийских акциях с участием наших детей: Акция «Здоровое питание – активное долголетие», «Здоровый образ жизни – путь к успеху», «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития», где принимали активное участие школы Республики и наши дети занимали передовые места на этих мероприятиях.
Примите самые искренние пожелания продуктивной, конструктивной работы съезду и принятия полезных и нужных решений для решения актуальных и проблемных вопросов в деле охраны детского населения. Всем здоровья, счастья, благополучия» — Владимир Чичигинаров.

Напомним, народная программа «Единой России» «Здоровье человека» реализует целый комплекс законодательных мер, по обеспечению роста качества современной, эффективной, доступной для каждого гражданина медицинской помощи во всех регионах России.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЯРО ЕР

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