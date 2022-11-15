Торжественно открыт IV Съезд детских врачей республики

Владимир Чичигинаров и Алена Атласова торжественно открыли IV Съезд детских врачей Республики Саха (Якутия)

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости, координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Владимир Чичигинаров и председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по делам семьи и детства, координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Алена Атласова поздравили детских врачей.

«Профессия педиатра является одной из самых гуманных и благородных профессий, где работают люди с высоким призванием, отдающим все свои знания для восстановления здоровья детей.

Отрадно, что такое мероприятие проводится уже в 4-ый раз, и я очень рад, что Республика Саха (Якутия) славится сильными и качественно подготовленными педиатрами, профессионалами в этой области.

В обновленной Конституции РФ прописано, что дети являются приоритетом государственной политики России. И государство создает условия для всестороннего духовного, нравственного, физического развития детей. И в 323 Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан РФ» прописано государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей. Дети подлежат особой охране их здоровья и приоритетные права при оказании медицинской помощи.

В этом году наша республика отмечает 100-летие образования автономной республики. И в начале становления республики смертность детей до года доходила до 800 случаев на одну тысячу детей. Сегодня эта цифра уже снижена и это достигнуто благодаря добросовестной, самоотверженной, бескорыстной работе многих поколений тружеников педиатрической службы.

Сегодня Ваша служба является хорошо оснащенной, современной материально-технической базой, высокопрофессиональными кадрами службой.

Введен в строй новый современный педиатрический центр, и ваша служба по праву считается одним из передовых в нашей республике.

Правительством и Парламентом проводится большая работа для сохранения здоровья населения Республики, в том числе наших детей.

31 марта 2021 года главой Республики Саха (Якутия) был принят Указ № 1782 «О стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в Республики Саха (Якутия)» и 2021-2030 годы в Якутии были объявлены Десятилетием здоровья.

Нашим комитетом на различных площадках, в том числе и на федеральном уровне поднимались актуальные и проблемные вопросы отрасли здравоохранения.

Поднимали вопрос школьной медицины, вопросы реабилитации детского населения, вопросы оказания помощи больным с редкими заболеваниями. Сейчас лечение детей с тяжелыми болезнями проводится через федеральный фонд «Круг Добра».

Являясь руководителем проекта Партии «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Здоровое будущее» ежегодно участвуем во всероссийских акциях с участием наших детей: Акция «Здоровое питание – активное долголетие», «Здоровый образ жизни – путь к успеху», «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития», где принимали активное участие школы Республики и наши дети занимали передовые места на этих мероприятиях.

Примите самые искренние пожелания продуктивной, конструктивной работы съезду и принятия полезных и нужных решений для решения актуальных и проблемных вопросов в деле охраны детского населения. Всем здоровья, счастья, благополучия» — Владимир Чичигинаров.

Напомним, народная программа «Единой России» «Здоровье человека» реализует целый комплекс законодательных мер, по обеспечению роста качества современной, эффективной, доступной для каждого гражданина медицинской помощи во всех регионах России.