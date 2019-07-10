Торговец людьми задержан по пути в Якутск

Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево оказали содействие органам внутренних дел Узбекистана в поиске и задержании гражданина , находящегося в межгосударственном розыске в этой стране.

Сейчас известно, что в городе Ташкенте в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Торговля людьми). Подозреваемый скрылся от следственных органов и был объявлен в международный розыск. Сотрудники транспортной полиции получили информацию о передвижении разыскиваемого по территории России и задержали его при регистрации на рейс в Якутск в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина.

Следователи МВД Узбекистана подозревают 32-летнего мужчину в совершении преступления с отягчающими обстоятельствами в виде похищения, применения насилия или угрозы его применения либо других форм принуждения, в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного, по предварительному сговору группой лиц, с перемещением потерпевшего через Государственную границу Республики Узбекистан с незаконным удержанием за границей, с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего.

Железнодорожный районный суд города Новосибирска избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время правоохранители готовят документы для экстрадиции фигуранта на родину и передачи его инициатору розыска.