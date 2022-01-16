Титулованная красавица вспоминает волнительное прошлое

«А в наши школьные 2000е годы конкурсы красоты были в самом разгаре 🤩🤩🤩 Многие посещали их ежегодно не пропуская или были прикованы к экранам ТВ 😌 С каким трепетом мы ждали эти конкурсы, обсуждая участниц, с каким восхищением смотрели на избранных красавиц. Помните?» — делится с подписчиками красавица Вилена Петухова @vi_lena_p на своей странице в Инстаграм.

В 2003 году «деревенская девочка, ученица 11 класса» Вилена Павлова увидела объявление в газете о наборе участниц на республиканский конкурс красоты «Мисс Якутия». Мама предложила направить заявку. «А почему бы и нет», — подумала Вилена. И «потом все закружилось очень стремительно, что даже не помню некоторые моменты 😅 Оказывается уже прошло интернет голосование среди городских (я оказалась в их числе), вызов в Якутск на конкурс, подготовка в течение месяца и сам конкурс в предверии Нового года 😱🤩 Мне было очень всё интересно. Знакомства с организаторами конкурса театр моды «Айыы Куо», самой Еленой Голубь 🤩, Петром Яковлевым, Режиссёром Евгением Охлопковым и девочками конкурсантками, первый опыт выхода на сцену, выступление перед большой аудиторией, первое платье у знаменитого в то время модельера Людмилы Остапец, первый профессиональный макияж от Васи Шергина и вообще сфера красоты была тогда для меня в новинку ☺️ Конечно было очень волнительно, ведь я была совсем ребёнком 🙆🏻‍♀️»- воссоздает титулованная красавица свои трогательные девичьи эмоции. В итоге школьница из Хандыги неожиданно для себя завоевала титул «1-ая вице Мисс Якутия». Возможно больше всех верили в успех дочери родители.

Напомним, что корону «Мисс Якутия-2003» получила Наталья Колодезникова, 2-й вице-мисс стала Светлана Черепанова, «Приз зрительских симпатий» достался Алене Агафоновой, «Мисс Дружбой» была названа Чечена Ховалыг. С этого года начинается признание якутских красавиц на российских и международных конкурсах. На «Мисс Россия» Наталья Колодезникова получила титул «2-я вице-мисс», а после этого на международном конкурсе «Miss International-2004» завоевала титул «Мисс Доброй Воли».

Сегодня Вилена Павлова замужем, по мужу Петухова. Титулованная красавица ставит семью превыше всего, является многодетной матерью, воспитывает троих детей, сидит по уходу за младшим сыном и активно делится с подписчиками секретами красоты, здоровья и счастливой семейной жизни.