«Таланты Якутии». Пройден самый зрелищный этап

Самый зрелищный и в тоже время один из самых непростых этапов республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии» — этап видео-презентаций участников – завершен.

Этот этап для некоторых участников оказался достаточно сложным, ведь им пришлось преодолеть боязнь выступления перед видеокамерой. Нужно было придумать собственный проект в рамках конкретного мероприятия Стратегии социально-экономического развития Республики Саха(Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года и рассказать о нем, презентовать себя. В третьем отборочном этапе приняли участие 440 конкурсантов: 77 человек – участники в возрасте 18-22 лет, 265 человек – участники 23-35 лет и 98 человек – участники 36-45 лет.

«Это люди совершенно разных профессий: студенты и педагоги, предприниматели и госслужащие, люди творческие и технические специалисты. Всех их объединило желание сделать Якутию еще более процветающим и динамично развивающимся регионом, каждый из конкурсантов мечтает внести свой вклад в развитие республики», – рассказали в пресс-службе Высшей школы инновационного менеджмента при главе РС(Я).

Буквально через несколько дней станет известно кто из участников конкурса «Таланты Якутии» пройдет на следующий этап – дистанционную оценочную сессию. А пока эксперты изучают видео-презентации конкурсантов и подводят итоги, мы можете познакомиться с некоторыми из конкурсантов, перейдя по ссылке.