Супружеская пара в Якутске подверглась нападению

Около 3 часов ночи супружеская пара, проживающая по ул. Дзержинского г. Якутск услышала звуки автосигнализации. Они выбежали во двор и увидели разбитое окно своей автомашины и незнакомого мужчину, который находился внутри салона. В руках злоумышленник держал кошелек, непредусмотрительно оставленный потерпевшими.

Увидев подоспевших владельцев автотранспорта, злоумышленник продемонстрировал нож и, угрожая им, скрылся с места происшествия. Потерпевшие обратились в полицию и сообщили о похищении 11 тысяч рублей под угрозой холодного оружия.

Об инциденте были информированы все наружные службы полиции. «По горячим следам» наряд патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское» задержал злоумышленника. Им оказался 26-летний житель Якутска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Подозреваемый водворен в ИВС. Выяснилось, что он ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.