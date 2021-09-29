Супруги с редкой профессией отметили золотую свадьбу

28 сентября, полувековую годовщину свадьбы справляет супружеская пара Гришаевых Лидия Федоровна и Виктор Николаевич. С этой замечательной датой их поздравила и вручила Медаль «За любовь и верность» министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова.

Виктор Николаевич и Лидия Федоровна сыграли свадьбу 28 сентября далёкого 1971 года. Их свела студенческая пора, оба окончили Якутское училище № 8 по профессии мастера по ремонту часов. После окончания училища молодые люди получили распределение в разные районы. Узнав, что попасть в один район могут только супружеские пары, они сразу поженились. Так их направили на работу в п. Борогонцы Усть-Алданского района.

«Когда только приехали в Борогонцы, у нас ничего не было. Нам дали 60 рублей «подъёмных», на что мы купили матрас, чайник, кастрюлю, поварешку и ложки. У нас была маленькая мастерская, там и ремонтировали, и жили. Так, прожили два месяца. Потом я устроился на вторую работу – кочегаром, потому что средств не хватало, да и продуктов особо не было. А в магазине в то время можно было купить только макароны, масло и сливы. Хорошо, что приезжал в Якутск на командировку, покупал консервы. Это был 1971 год. Вот так вот жили, а те трудности, которые мы встречали на своем пути, нас только закаляли и сплотили», — вспоминает с улыбкой на лице Виктор Николаевич.

Поразительно и то, что Виктор Николаевич и Лидия Федоровна вместе проработали в одном предприятии пол века. Они работали часовщиками в одном из известных столичных мастерских.

У Гришаевых двое детей, воспитывают 3 внуков и 1 внучку. Виктор Николаевич и Лидия Федоровна – очень жизнерадостная и дружная пара. Как сами говорят, они легкие на подъём, любят путешествовать. Свои семейные ценности – терпение и уважение друг к другу, любовь к труду они передают своим детям и внукам.