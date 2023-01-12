Суды для Рожиной не закончились, но хуже точно не будет

Блогер до настоящего времени находится в СИЗО УФСИН России по РС (Я), хотя после вступления приговора в законную силу (13 сентября), она должна была быть этапирована в колонию общего режима для отбывания наказания

SAKHAPRESS ранее сообщал, что суды для скандального блогера Сусанны Рожиной ещё не окончены. По крайней мере, только на следующей неделе их будет два.

Во-первых, министерство инноваций Якутии требует у Сусанны Рожиной вернуть один миллион рублей, полученный в качестве гранта главы Якутии в 2022 году. Арбитражный суд Якутии не с первого раза, но принял иск, предварительное слушание по делу назначено на 16 января.

Напомним, что блогер получила грант на сумму один миллион рублей по направлению «Малое и среднее предпринимательство…» в конце 2021 года. А 9 февраля 2022 года она была задержана сотрудниками УФСБ России по Якутии при получении 50 миллионов рублей.

Подробности: SAKHAPRESS