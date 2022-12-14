Рожиной назначено судебное заседание: Теперь совсем по другому делу

Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии подало 25 ноября в Арбитражный суд Якутии иск против блогера Сусанны Рожиной для возврата средств гранта главы республики в сфере СМИ на 2021 год.

Мининноваций Якутии сообщило, что средства гранта по приоритетному направлению «Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который был выделен в 2021 году Рожиной, необходимо вернуть в госбюджет в установленном законом порядке в связи с неисполнением условий соглашения по гранту.

Решение о подаче иска принято в связи с вступлением в силу судебного приговора Рожиной, которую суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в вымогательстве. В связи с этим осужденная блогер не сможет выполнить условия гранта. Как сообщала до ареста Сусанна Рожина, она собиралась направить грант на развитие своего YouTube-канала.



Как сообщается на сайте Арбитражного суда РС(Я), судья Валентина Терских назначила первое судебное заседание на 16 января 2023 года. Сообщается, что со стороны Мининноваций исправлены ошибки, из-за которых 12 ноября судья оставила без движения исковое заявление. Теперь иск к Сусанне Рожиной принят к производству и начнется в следующем году судебный процесс.

Как писали в якутском Телеграме, осужденная Сусанна Рожина может сейчас находиться в СИЗО Якутска, но точное ее местопребывание неизвестно. Блогер присутствовала на судебном заседании в Якутском горсуде по делу ее сообщника Рината Абсалихова, где она выступает свидетелем обвинения. Также якутские СМИ информировали ссылкой на свои источники, что Сусанна Рожина дала показания на Савву Алексеева, который сейчас арестован и в отношении него ведется следствие.