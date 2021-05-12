12.05.2021
11:30
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Коронавирус
Студенты АГИКИ переводятся на дистанционное обучение
Студенты АГИКИ переводятся на смешанную форму обучения в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в республике из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ издан вчера, 11 мая.
«[Необходимо] обеспечить в период с 11 мая 2021 года реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе с учётом часового пояса для студентов, проживающих за пределами Якутии», — говорится в документе. Данная мера продолжится до стабилизации в регионе эпидемиологической обстановки.
При этом отмечается, что студенты выпускных курсов института будут обучаться в смешанной форме — очном и дистанционном режиме.
Источник: Пресс-служба АГИКИ.
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