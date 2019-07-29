Строительство третьей очереди круглогодичной теплицы «Саюри» 

Заместитель председателя Правительства Якутии Денис Белозеров 29 июля провел рабочую встречу с директором третьего отдела Департамента финансирования проектов нефти и газа Японского банка международного сотрудничества (JBIC) Като Манабу, генеральным директором компании «Хоккайдо корпорейшн» Юкио Тэмма и заместителем генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Петром Шелахаевым.

Стороны обсудили строительство третьей очереди круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» в с. Сырдах городского округа «город Якутск».

Денис Белозеров отметил, что реализация проекта по строительству круглогодичного тепличного комплекса в с. Сырдах с применением новейших японских технологий в полной мере оправдала свою эффективность. По словам вице-премьера, проект имеет высокую социальную значимость, поскольку привлекателен не только для инвестиций, но и обеспечивает школьные и дошкольные учреждения столицы региона и горожан свежими овощами. «Проект имеет стратегическое значение в укреплении партнерских отношений между Россией и Японией», — подчеркнул он.

Как сообщил генеральный директор МУП «Горснаб» Георгий Гаврильев, реализация масштабного проекта по строительству круглогодичного тепличного комплекса началась в 2016 году с ввода экспериментальной теплицы в рамках сотрудничества АО «Алмазэргиэнбанк» АКБ с японской компанией «Хоккайдо Корпорейшн». Ввод второй очереди тепличного комплекса состоялся в мае 2019 года. Сегодня с начала года в промышленной теплице выращено 99 тонн овощей и зелени. «С осени в теплице планируется выращивать томаты, огурцы и два-три вида зелени, которые будут поставляться в магазины и дошкольные учреждения города Якутска. В настоящее время идёт строительство третьей очереди теплицы c общей площадью 2 гектара, завершение строительства запланировано на первый квартал 2021 года», — сообщил Георгий Гаврильев.

Представители японской делегации выразили готовность и дальше плодотворно сотрудничать с Республикой Саха (Якутия) в части реализации строительства третьей очереди круглогодичного тепличного комплекса. «Проект строительства тепличного комплекса в условиях вечной мерзлоты имеет особое значение для российско-японских отношений. Мы предлагаем Якутии на полях юбилейного V Восточного экономического форума – 2019 подписать соглашение о дальнейшем сотрудничестве по строительству третьей очереди теплицы», — отметил господин Като Манабу.

Заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Петр Шелахаев рассказал, что Фонд подписал с Японским банком международного сотрудничества (JBIC) соглашение о создании Платформы для поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке. «В рамках Платформы ведется работа по подготовке инвестиционных предложений для японских инвесторов и их сопровождению. Такой сервис позволяет качественно улучшить инвестиционный климат, сократить финансовые и временные затраты инвесторов, заинтересованных в реализации проектов на Дальнем Востоке. Проект по строительству круглогодичной теплицы «Саюри» станет пилотным в рамках сотрудничества на основе единой платформы с Японским банком JBIC. Со своей стороны Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона планирует открыть финансирование для строительства третьей очереди тепличного комплекса к первой декаде октября 2019 года», — отметил Петр Шелахаев.