«Стерх» соберет звезд мирового балета!

Фестивальное балетное движение в республике началось на рубеже 80-90-х годов ХХ столетия. Первым фестивалем балета в Якутии в 1990 г. стал Фестиваль «Северный дивертисмент», организованный премьером якутского балета Борисом Матвеевым в содружестве с Союзом театральных деятелей России. Фестиваль прошел три раза и оставил неизгладимый след в памяти большого числа ценителей балета, которые были взращены как раз на этих фестивалях.

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Всероссийский фестиваль классического балета «Стерх», проводимый в Республике Саха (Якутия) с 2000 г. – на сегодня один из немногих крупных театральных проектов Якутии, признанный не только в республике, но и в России в целом. С 2004 г. Фестиваль проводился как Всероссийский, с 2015 г. приобрел статус Международного фестиваля. С самого его появления и до 2015 г. художественным руководителем Фестиваля была Садовская Н.М. (как, впрочем, и фестивалей «Северный дивертисмент»), чей вдохновенный труд по подготовке и проведению Фестиваля «Стерх» был оценен жителями и гостями республики, а также балетным сообществом России. Неизменным главным балетмейстером Фестиваля все годы была заслуженная артистка РС (Я), лауреат приза «Душа танца» журнала «Балет» Мария Васильевна Сайдыкулова. В этом году она возглавляет фестиваль как его художественный руководитель.

На Фестивале «Стерх» в разные годы Почетными гостями были главный редактор журнала «Балет» В.И. Уральская, народный артист СССР Владимир Васильев, народный артист СССР Михаил Лавровский, театровед, заслуженный деятель искусств России С.Н. Коробков, профессор Санкт-Петербургской консерватории А.М. Полубенцев, критики из Санкт-Петербурга О. Розанова, из Москвы Ю. Большакова-Лидова, Е. Федоренко, генеральный директор МФБК, первый вице-президент Международного союза деятелей хореографии С.А. Усанов.

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В Фестивале «Стерх» принимают участие мастера российского балета, гости из зарубежья, молодые перспективные танцовщики. Фестиваль за все эти годы привлекает большую аудиторию поклонников классического балета, любимого вида искусства среди жителей нашей республики.

В 2017 году, на IХ Фестивале якутский театр вошел в Международную федерацию балетных конкурсов и фестивалей.

И вот, с 30 октября по 3 ноября этого года «Стерх» раскроет свои крылья уже в десятый, юбилейный раз и соберет звезд балетного искусства на якутской сцене!

На этот раз якутским поклонникам высокого искусства будут представлены такие шедевры хореографии, такие как – «Лебединое озеро» Чайковского в постановке Юрия Григоровича (Одетта – Одиллия — Титова (Борченко) Екатерина Геннадьевна, заслуженная артистка России, прима — балерина Михайловского театра, Зигфрид — Четвериков Никита Андреевич, премьер Михайловского театра), «Дон Кихот» Минкуса (Китри — Байбаева Екатерина Николаевна, заслуженная артистка Республики Марий Эл (2018), лауреат Государственной молодежной премии им. О. Ипая (2016), прима – балерина Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Эрика Сапаева, Базиль — Адамжан Бахтияр Бакытжанович, заслуженный деятель Республики Казахстан (2018), лауреат национальной театральной премии «Сахнагер» (2017), премьер Казахского государственного театра оперы и балета Astana Opera), «Корсар» Адана (Конрад — Пугачев Артем Юрьевич, лауреат всероссийского конкурса, лауреат и дипломант международных конкурсов, ведущий солист балета Новосибирского театра оперы и балета, Исаак Ланкедем — Адамжан Бахтияр Бакытжанович, заслуженный деятель Республики Казахстан (2018), лауреат национальной театральной премии «Сахнагер» (2017), премьер Казахского государственного театра оперы и балета Astana Opera), «Спартак» Хачатуряна в постановке мэтра Юрия Григоровича (Спартак — Лобухин Михаил Юрьевич, заслуженный артист России, премьер Большого театра, Фригия — Никулина Анна Михайловна, заслуженная артистка России, прима – балерина Большого театра, Красс — Пугачев Артем Юрьевич, лауреат всероссийского конкурса, лауреат и дипломант международных конкурсов, ведущий солист балета Новосибирского театра оперы и балета, Эгина — Одинцова Анна Викторовна, заслуженная артистка России, дипломант Национального театрального фестиваля «Золотая Маска», ведущая солистка балета Новосибирского театра оперы и балета).

«Стерх» закроется грандиозным Гала – концертом с участием известных гостей фестиваля.

Приглашаем наших зрителей на X Всероссийский фестиваль классического балета «Стерх»!

Программа Фестиваля:

3 ноября Гала-концерт