Стали известны подробности скандального задержания

В рамках расследования Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) уголовного дела о невыплате заработной платы 28 апреля 2021 года следователем регионального СКР задержан генеральный директор акционерного общества «Сахапроект» Аркадий Габышев. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ – полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из иной личной заинтересованности.

Как установлено в ходе предварительного расследования, генеральный директор в нарушение требований трудового договора, создавая перед контрагентами видимость стабильности и работоспособности организации, зная о наличии на расчетных счетах денежных средств, в период с ноября 2019 по октябрь 2020 года не выплатил заработную плату восьми работникам. Общая сумма задолженности составила около 1 миллиона 070 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования Габышев вину признал и обязался принять меры по погашению задолженности, в связи с чем в его отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Однако реальных мер по ее погашению с момента возбуждения уголовного дела — с ноября 2020 года не принял.

В ходе предварительного следствия установлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что он принимает активные меры по противодействию следствию, предпринимая различные меры по уклонению от выплаты заработной платы. 28 апреля 2021 года при содействии ОМОН Росгвардии Габышев задержан следователем СКР, ему предъявлено обвинение, готовятся документы об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, следователем с санкции суда наложены аресты на автомобиль «Lexus GX 460», на счета акционерного общества «Сахапроект» и другие подчиненные ему организации.

Расследование уголовного дела продолжается. Дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой.