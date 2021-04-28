Прокуратура Якутии прокомментировала громкое задержание

SakhaLife.ru.

Сегодня, 28 апреля, в прокуратуре республики под председательством и.о. прокурора Республики Саха (Якутия) ИВАНОВА А.Л. состоялось межведомственное совещание по вопросам состояния законности в сфере оплаты труда.

В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по Республике Саха (Якутия) КОРНЕЕВ Е.В., заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) БЫЧКОВ К.Е., и.о. руководителя Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) РУСАНОВ Ю.Л., министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) ПРОКОПЕНКО В.Н., уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) ГУРЬЕВА С.М. и др.

Открывая совещание, и.о. прокурора республики Иванов А.Л. отметил, что прокурорами непрерывно отслеживается состояние законности в сфере оплаты труда.

В 2020 году мерами прокурорского реагирования защищены права более 28 тыс. граждан. Им выплачено свыше 900 млн. рублей. За прошедший период текущего года в результате принятых прокурорами более 1,3 тыс.мер реагирования сумма погашенной задолженности составила уже около 40 млн. рублей.

Вместе с тем ситуация остается напряженной, общий размер долга по заработной плате в республике составил свыше 50 млн рублей.

В связи с этим в ходе совещания обсуждены вопросы принятия совместных мер, направленных на восстановление нарушенных прав граждан.

В целях недопущения задержек оплаты труда работникам объявлены предостережения руководителям ГУП ЖКХ Республики Саха (Якутия), МУП «Жатайская транспортная компания». Также объявлены предостережения исполняющим обязанности руководителей Управления службы судебных приставов и Государственной инспекции труда республики, работа которых не в полном объеме обеспечивает реализацию прав граждан в данной сфере.

При выявлении грубых нарушений прокурорами всегда дается уголовно-правовая оценка действиям руководителей организаций.

Отмечено, что материалам проверки прокуратуры Следственным отделом по г. Якутску СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ по факту невыплаты в течение длительного периода времени заработной платы работникам АО «Сахапроект». Сумма задолженности составила более 1 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела в отношении руководителя общества избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако в целях уклонения от обязательств по оплате труда своим работникам он препятствует органам следствия.

В связи с этим в ходе совещания он задержан, в его отношении в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вопросы восстановления прав граждан на оплату труда остаются на контроле прокуратуры республики.