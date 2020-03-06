Спорткомплекс в Нижнем Бестяхе введут в 2020 году

В посёлке Нижний Бестях в настоящее время строится ряд спортивных и социальных объектов, которые будут введены в эксплуатацию в течение 2020 года.

Глава Якутии Айсен Николаев 7 марта ознакомился с ходом строительства современного спортивного комплекса с универсальным залом и плавательным бассейном. Спортивный комплекс возводится в рамках реализации нацпроекта «Демография» по федеральному проекту «Спорт – норма жизни».

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Строительство двухэтажного спортивного комплекса было начато в мае прошлого года. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 40%. Здесь будут размещены два плавательных бассейна общей площадью 13 на 25 метров и 6 на 10 метров, универсальный спортивный зал с игровым полем и 500 посадочными местами для зрителей, а также залы для игр настольным теннисом, занятий аэробикой и силовыми видами спорта.

Сегодня строительные работы идут согласно плана-графика, ввод объекта запланирован на декабрь 2020 года.

Спортивный комплекс с универсальным плавательным бассейном станет крупнейшим физкультурно-оздоровительным центром, построенным в районном центре сельских территорий республики.

Вторым объектом посещения стал детский сад на 240 мест «Сказка». Современное трехэтажное здание детского сада застройщики планируют сдать в эксплуатацию в апреле текущего года. Объект практически готов к сдаче, осталось провести мелкие внутренние отделочные работы, а также благоустройству территории.

«Родители, дети и педагогический коллектив детского сада с нетерпением ждут ввода нового здания. Посёлок Нижний Бестях развивается активными темпами, у нас проживает большое количество молодых семей, семей с детьми дошкольного возраста, многие приезжают сюда из сельских наслегов, поэтому строительство нового здания детского сада для нас очень актуально», — отмечает заведующая детским садом Евгения Колмакова.

По итогам осмотра здания Айсен Николаев поставил задачу, чтобы детский сад принял воспитанников к началу нового учебного года.

Глава Якутии также отметил, что в ближайшее время в посёлке Нижний Бестях планируется начать строительство новой школы и других социальных объектов.