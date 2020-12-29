Сотрудники АЭБ собрали более 300 тысяч рублей для маленьких пациентов отделения онкологии Медцентра
В преддверии новогодних праздников Алмазэргиэнбанк продолжает поздравлять свои подшефные организации и социальных партнёров. Материальную помощь, собранную сотрудниками банковской группы АЭБ, а также игрушки получили маленькие пациенты отделения онкологии Педиатрического центра Национального центра медицины РС(Я).
В этом году из-за пандемии Алмазэргиэнбанку не удалось провести традиционный предновогодний утренник в отделении онкологии, однако коллектив АЭБ бесконтактным способом передал подарки и собранные средства семьям маленьких пациентов.
«Очень важно, чтобы все дети, а особенно те, кто сейчас проходит лечение, находится вне дома, ощутили позитивные эмоции. Это поможет ребятам, их семьям быть сильными. В ходе традиционного благотворительного сбора сотрудники банковской группы пожертвовали более 300 тысяч рублей, которые мы перевели на счета родителей», — сообщила руководитель направления Корпоративной социальной ответственности Службы по связям с общественностью АЭБ Евгения Шамигулова.
Алмазэргиэнбанк уже более 10 лет шефствует над онкологическим отделением Педиатрического центра НЦМ — оказывает помощь в приобретении оборудования, организует сбор средств, проводит различные мероприятия для маленьких пациентов и их родителей.
Исполняющая обязанности заведующей отделением онкологии Елена Харабаева поблагодарила коллектив и руководство банка за многолетнюю поддержку.
«Дети, получающие у нас лечение, проводят здесь долгое время – не дни и недели, а месяцы, даже годы. При этом каждому из них важно верить в чудо и волшебство, получать подарки на праздники. Положительный эмоциональный заряд, который они испытывают благодаря таким сюрпризам, придает им веру и надежду на лучшее. От всей души благодарю сотрудников всей банковской группы АЭБ за постоянное внимание к нашему отделению, материальную помощь родителям – этот вклад трудно переоценить», — отметила Елена Харабаева.
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