Сотрудники АЭБ собрали более 300 тысяч рублей для маленьких пациентов отделения онкологии Медцентра



В преддверии новогодних праздников Алмазэргиэнбанк продолжает поздравлять свои подшефные организации и социальных партнёров. Материальную помощь, собранную сотрудниками банковской группы АЭБ, а также игрушки получили маленькие пациенты отделения онкологии Педиатрического центра Национального центра медицины РС(Я).

В этом году из-за пандемии Алмазэргиэнбанку не удалось провести традиционный предновогодний утренник в отделении онкологии, однако коллектив АЭБ бесконтактным способом передал подарки и собранные средства семьям маленьких пациентов.

«Очень важно, чтобы все дети, а особенно те, кто сейчас проходит лечение, находится вне дома, ощутили позитивные эмоции. Это поможет ребятам, их семьям быть сильными. В ходе традиционного благотворительного сбора сотрудники банковской группы пожертвовали более 300 тысяч рублей, которые мы перевели на счета родителей», — сообщила руководитель направления Корпоративной социальной ответственности Службы по связям с общественностью АЭБ Евгения Шамигулова.

Алмазэргиэнбанк уже более 10 лет шефствует над онкологическим отделением Педиатрического центра НЦМ — оказывает помощь в приобретении оборудования, организует сбор средств, проводит различные мероприятия для маленьких пациентов и их родителей.

Исполняющая обязанности заведующей отделением онкологии Елена Харабаева поблагодарила коллектив и руководство банка за многолетнюю поддержку.