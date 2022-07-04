Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨

Составим планы на неделю:

С 4️⃣ по 🔟 ИЮЛЯ

Растущая Луна 🌙

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4️⃣ ИЮЛЯ

😇День УСТАНОВЛЕНИЕ — если ждёте большой и долговременный эффект от начала проекта, то лучше дня не придумать!

*Турбулентность: Крыса 🐁

ВТОРНИК, 5️⃣ ИЮЛЯ

⚡️День УСТРАНЕНИЕ — хорошо для генеральной уборки, начала диеты, удаления зуба или хирургического вмешательства.

*Турбулентность: Бык 🐂

СРЕДА, 6️⃣ ИЮЛЯ

🎊ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз. Любое действие!

*Турбулентность: Тигр 🐅

Смена месяца с 10:39 ч

ЧЕТВЕРГ, 7️⃣ ИЮЛЯ

⚖️ День БАЛАНС — все приходит к равновесию!

*Турбулентность: Кролик 🐇

ПЯТНИЦА,8️⃣ ИЮЛЯ

⚖️ День БАЛАНС — 2 все приходит к равновесию!

*Турбулентность: Дракон 🐉

СУББОТА, 9️⃣ ИЮЛЯ

💖День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте длительный эффект;

*Турбулентность: Змея 🐍

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 🔟 ИЮЛЯ

🤗День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для новых проектов. Нейтральный день.

*Турбулентность: Лошадь 🐎

Отличной Вам недели!!!😍👍🏻

✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️