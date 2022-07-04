Гороскоп
Составим планы на неделю с якутским астрологом Алессандрой Айрис ✨
Составим планы на неделю:
С 4️⃣ по 🔟 ИЮЛЯ
Растущая Луна 🌙
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4️⃣ ИЮЛЯ
😇День УСТАНОВЛЕНИЕ — если ждёте большой и долговременный эффект от начала проекта, то лучше дня не придумать!
*Турбулентность: Крыса 🐁
ВТОРНИК, 5️⃣ ИЮЛЯ
⚡️День УСТРАНЕНИЕ — хорошо для генеральной уборки, начала диеты, удаления зуба или хирургического вмешательства.
*Турбулентность: Бык 🐂
СРЕДА, 6️⃣ ИЮЛЯ
🎊ДЕНЬ НАПОЛНЕНИЯ — все умножается во много раз. Любое действие!
*Турбулентность: Тигр 🐅
Смена месяца с 10:39 ч
ЧЕТВЕРГ, 7️⃣ ИЮЛЯ
⚖️ День БАЛАНС — все приходит к равновесию!
*Турбулентность: Кролик 🐇
ПЯТНИЦА,8️⃣ ИЮЛЯ
⚖️ День БАЛАНС — 2 все приходит к равновесию!
*Турбулентность: Дракон 🐉
СУББОТА, 9️⃣ ИЮЛЯ
💖День СТАБИЛЬНОСТЬ — день хорош для дел, от которых ждёте длительный эффект;
*Турбулентность: Змея 🐍
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 🔟 ИЮЛЯ
🤗День УДЕРЖАНИЕ — хорошо для новых проектов. Нейтральный день.
*Турбулентность: Лошадь 🐎
Отличной Вам недели!!!😍👍🏻
✅Внимание: *Турбулентность — это конфликт со своим оппонентом. Могут быть перемены, неожиданные новости, подвижки, срывы планов или наоборот, резкий подъем ⤴️
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