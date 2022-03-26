Собаки в пункте передержки Якутска нападают друг на друга

Массовый отлов собак после трагических событий прошлого года потихоньку сходит на нет. «Сегодня со стороны ППБЖ отловом занимается одна бригада. Договоры заключены только с пригородами. Сейчас в пункте содержится около 960 собак. Обстановка в приюте тяжёлая. Собаки из-за большой скученности в общих вольерах нападают друг на друга», — сообщила «ЯВ» Екатерина БЕЗРУЧЕНКО, руководитель Пункта передержки животных (Очиченко, 57).

Фото: Sakhalife Источник: ЯВ

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